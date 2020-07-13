Beyoğlu’nda vatandaş başkan el ele

Kasımpaşa’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yıldız, “Tüm Beyoğlu’nu mahalle mahalle sokak sokak gezerek hem sohbet ediyoruz hem de taleplerini dinliyoruz, neye ihtiyaçları varsa onu tespit ediyoruz. Bu saha çalışmasını bizzat yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.
Vatandaşlardan gelen taleplerin ilçede yapılan çalışmaların yol haritasını oluşturduğunu söyleyen Başkan Yıldız, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Beyoğlu’nu hep birlikte yöneteceğiz dedik ve bugün de bunu yapıyoruz. Tüm Beyoğlu’nu mahalle mahalle sokak sokak gezerek hem sohbet ediyoruz hem de taleplerini dinliyoruz. Vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa onu tespit ediyoruz ve bu ihtiyaçları karşılayacak projeler, çalışmalar yapıyoruz. Bugün de bu amaçla Kasımpaşa’dayız. Beyoğlu Belediye Başkanı olarak bu saha çalışmasını bizzat yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.