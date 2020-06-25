Beyoğlu’nun yeni gözdesi Dolapdere değerine değer katıyor

Yapılan yatırımlarla Beyoğlu’nun yeni çekim merkezlerinden birisi olmaya hazırlanan Dolapdere’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yıldız, Dolapdere’nin her gün değerine değer katan bir bölge haline geldiğini söyledi.
“Dolapdere’nin yeni trendine uygun çalışmalar yapıyoruz”
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Dolapdere’de özellikle son dönemlerde çok ciddi yatırımların olduğunu belirterek, “Dolapdere her gün değerine değer katan bir bölge haline geldi. Bir yandan üniversiteler, müzeler ve sanat galerileri, diğer yandan alışveriş merkezleri ve oteller ile Dolapdere’de yeni bir aks, yeni bir çekim merkezi oluşuyor. Bu sayede Beyoğlu Kültür Yolu ile Galataport’tan Taksim Meydanı’na uzanan turizm aksı Dolapdere’ye kadar uzanacak. Bu değişim ve dönüşüm Dolapdere’yi gelecekte çok güzel günlerin beklediğinin bir habercisidir. Bizde Beyoğlu Belediyesi olarak bölgenin yeni trendine uygun alt ve üst yapı çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi.