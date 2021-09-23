Bilim Merkezi’ne kabul sınavları devam ediyor

Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, 2021-2022 eğitim öğretim yılının hazırlıkları kapsamında kurum kabul sınavlarını gerçekleştiriyor. 20-26 Eylül tarihleri arasında devam eden sınavlar, ilk ve orta öğretim öğrencileri için uygulanıyor.
Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi’ne her yıl yüzlerce öğrenci başvuru yapıyor. Merkezin uyguladığı kuruma kabul sınavları ise öğrencilerin okul başarısını değil; anlama, kavrama ve düşünme kapasitesini ölçmeye yönelik oluyor. Sınavlar, yalnızca ilk ve orta öğretim kademesindeki öğrenciler için uygulanıyor. Üstün zekalı olduğu yetkili kurumlarca onaylanmış öğrenciler ise belgelerini merkeze ibraz etmeleri halinde sınavsız kayıt imkânına sahip oluyor. Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında sadece kimliklerini bulundurması yeterli oluyor. Sınav boyunca ihtiyaç duyacakları malzemelerse merkez tarafından temin ediliyor.
Esnek Sınav Sistemi
Pandemi kurallarına uyuluyor
Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen sınavlarda pandemi kurallarına da harfiyen uyuluyor. Öğrenciler binaya ateş ölçümü yapılarak alınıyor, aralarında mesafe bulunan sıralara oturuyor ve binada bulundukları sürece maske takmaları zorunlu tutuluyor.
Sınav sonuçları
Sınavlarda başarılı olan öğrencilere sonuçları SMS yoluyla bildirilecek. Öğrenciler bildirimi aldıktan sonra merkezin internet sitesine girerek ders seçme işlemine kolayca tamamlayabilecekler.