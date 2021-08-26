Bizim Çocuklar, Dünya Barış Günü için Kadıköy’de sahne alıyor

Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (HKÇKM)’nin “Bizim Çocuklar” tiyatro grubu, 1 Eylül Dünya Barış günü için özel kaleme alınan “Barıştık mı?” oyununu sahneye taşıyor. 1 Eylül Çarşamba günü, saat 21.00’de ilk temsilini yapacak oyun Selamiçeşme Özgürlük Parkı’ndaki Tepe Sahne’de izleyicisiyle buluşacak.
HKÇKM’nin eğitmenlerinden Uğur Cabiroğlu’nun, 1 Eylül Dünya Barış günü için kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini Can Yılmaz ve Uğur Cabiroğlu yapıyor. Müzikleri Kerem Doğrar’a ait olan ve HKÇKM’nin tiyatro öğrencilerinin sahneleyeceği oyun, izleyicisini güldürerek, düşündürmeye iten komedi tiyatro türünde. Oyun, barışı anlatmak için savaşa ihtiyaç duyulmadığın anlatırken; savaşın sadece topla tüfekle değil, yaşamın her alanında sözle veya davranışla da olabileceğini gösteriyor ve insan ilişkilerindeki ön yargı ve çatışmaları esprili bir dille seyirciye aktarıyor.
1 Eylül Çarşamba günü, saat 21.00’de, Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda ilk temsilini yapacak oyunun ücretsiz davetiyeleri, Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi ve Süreyya Operası gişelerinden 14.30 – 18.30 saatleri arasında temin edilebilir.