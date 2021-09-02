“Bizim Çocuklar” tiyatro grubu, 1 Eylül Dünya Barış günü için sahneye çıktı

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (HKÇKM)’nin “Bizim Çocuklar” tiyatro grubu, 1 Eylül Dünya Barış günü için özel kaleme alınan “Barıştık mı?” oyununu sahneye taşıdı. Özgürlük Parkı’ndaki Tepe Sahne’de izleyicilerle buluşan oyun, ilk temsilinde büyük alkış aldı.

HKÇKM’nin eğitmenlerinden Uğur Cabiroğlu’nun, 1 Eylül Dünya Barış günü için kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini Can Yılmaz ve Uğur Cabiroğlu yaptı. Müzikleri Kerem Doğrar’a ait olan ve HKÇKM’nin tiyatro öğrencilerinin sahnelediği oyun, izleyicisini güldürürken düşünmeye teşvik ediyor ve küçüklerden büyüklere mesajlar içeriyor. Oyun, barışı anlatmak için savaşa ihtiyaç duyulmadığını anlatıyor; savaşın sadece topla tüfekle değil, yaşamın her alanında sözle veya davranışla da olabileceğini gösteriyor ve insan ilişkilerindeki ön yargı ve çatışmaları esprili bir dille seyirciye aktarıyor.

Kadıköy Belediye Başkanından çocuklara müjde

Oyunu izlemeye gelen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, çocuklara, anne – babalarına ve eğitmenlere teşekkür ettiği konuşmasında, "Burada umudu görüyoruz, burada geleceğimizi görüyoruz. Yoktan var edilen bir ülkede yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vatanı emanet ettiği gençler bugün burada bu oyunu sergileyerek bize umut oldular, gelecek oldular” dedi. Odabaşı, sözlerinin ardından çocuklara Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk kitabını hediye etti ve bu oyunun, daha çok izleyiciyle buluşması için Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki Büyük Salon’un kendilerine tahsis edildiği müjdesini verdi.