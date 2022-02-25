‘Bu Sahnede Engel Yok’ eğlence var

Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Bu Sahnede Engel Yok’ programında Gülsem Engelliler Tiyatro ve Müzik Grubu performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

Gülsem Engelliler Tiyatro ve Müzik Grubu, Beyoğlu’nda düzenlenen ‘Bu Sahnede Engel Yok’ programında bir gösteri sundu. Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bilim Beyoğlu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, dezavantajlı vatandaşlar ve aileleri katıldı. İlk olarak ses sanatçısı Eyüp Sultan Aylar’ın türküler eşliğinde sahne aldığı programa daha sonra Cem Bergamalı davul şovu ile renk kattı. Son olarak sahneye çıkan Hamza Demir ise stand-up gösterisi ile herkesi güldürdü. Genel koordinatörlüğünü Cemil Parlar, sanat yönetmenliğini ise Funda Uğurluay‘ın yaptığı program büyük beğeni topladı. Programda dezavantajlı vatandaşlar ve aileleri gönüllerince eğlendi.