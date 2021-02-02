Büyükçekmece Atatürk Evi Müzesi gün sayıyor

Büyükçekmece’de Cumhuriyetin 97’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 29 Ekim 2020 tarihinde temeli atılan Atatürk Evi’nin inşaatında sona yaklaşıldı.

Büyükçekmece halkının imece usulü ile destek verdiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu ev birebir ölçülerle inşa ediliyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, geçmiş dönem Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ve belediye meclis üyeleri ile birlikte “Büyükçekmece Atatürk Evi Müzesi”ndeki çalışmaları inceledi. Başkan Dr. Hasan Akgün, Atatürk Evi Müzesi’nin inşaatının Büyükçekmece halkıyla birlikte “Büyük İmece” başlatarak devam ettiğini söyledi.

“Büyükçekmece ailemiz büyük imece ile bunu yapıyor”

Büyükçekmece halkına teşekkürlerini ileten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Hepimizin Ata’sı tüm dünyadaki mazlumların lideri Büyük Önder Atatürk’ün Selanik’teki evinin yani Selanik’te doğduğu evin birebir ölçüde aynısını yapmak üzere temelini atıyoruz. Adı Büyükçekmece Atatürk Evi ve Müzesi. En önemli tarafı belediyenin cebinden bir tek kuruş para çıkmadan, Büyükçekmece ailemiz büyük imece ile bunu yapıyor. Proje belediyenin. Belediyemizin 100’üncü yıl kutlama projesidir. 100’üncü yıl kutlama projesi içerisinde birçok proje var. Bu ilki. Cumhuriyetimizi bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını ve bu vatanın, Cumhuriyetimizin korunması için bugüne kadar hayatını feda etmiş tüm kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun” dedi.