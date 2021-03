Büyükçekmece Belediyesi, AKUT ile hayat kurtaran protokolü imzaladı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki ile beklenen İstanbul depremi hazırlıkları kapsamında can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi amaçlayan protokole imza attı. İmza töreninden sonra açıklama yapan Başkan Akgün, “İstanbul’u etkileyecek büyük depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz ama her an için olacakmış gibi tetikte olmamızın çok önem arz ettiğini biliyoruz” dedi.

Büyükçekmece Belediyesi beklenen İstanbul depremi öncesinde bir yandan kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verirken diğer yandan afet öncesi ve sonrası için tedbirler alıyor. Bu kapsamda afetler ve acil durumlarda hazırlık, olası afetler ve acil durumlarda can ve mal emniyetinin sağlanmasına yönelik risk azaltmanın yanı sıra ilk müdahale, afet sonrası acil müdahale sürecinin iyi yönetilmesi ile birlikte iyileştirme sürecine geçişi hızlandırarak olası can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla AKUT Vakfı ile protokol imzalandı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ile AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki tarafından imzalanan protokol çerçevesinde Büyükçekmece Belediyesi çalışanları ve ailelerine “Temel Afet Bilinci” eğitimleri verilecek. Büyükçekmece Belediyesi Arama Kurtarma (BAKUT) ekiplerine ise “İleri Düzey Arama Kurtarma” eğitimleri verilecek. İlk etapta belediye personeli ve BAKUT ekiplerine eğitimler verildikten sonra eğitimlere ilçenin 24 mahallesinde devam edilecek.

“Her an deprem olacak gibi tetikte olmamız gerekiyor”

Protokol imza töreninden sonra açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “İstanbul’u etkileyecek büyük depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz ama her an için olacakmış gibi tetikte olmamızın çok önem arz ettiğini biliyoruz. Bugün Sayın Mahruki ile onun başında bulunduğu vakıfla özel bir protokol yaptık. Bugüne kadar bize hizmet vermeye devam eden Nasuh kardeşimiz bu protokol çerçevesinde bize daha etkin bir bakıma hizmet verecek. Hem acil durumla ilgili eğitimlerin bölge ve mahalle bazında verilmesini sağlayacak, hem de ekibimizin yetişmesinde önemli bir yeni yol haritasını önümüze koyacak. Yani biz Büyükçekmece Belediyesi olarak her gün yüzlerce daire yıkıyoruz, onlarca bina yıkıyoruz, apartmanları yeniliyoruz ama yarın deprem olduğu zaman yenilenmemiş olan, henüz kentsel dönüşümü yapılmamış olan binalarda büyük sorunlar yaşayacağımızı bildiğimiz için diğer yönüyle de depremin vuku bulması halinde hazır olmamız lazım. İşte bugünkü protokolümüz acil durum yönetiminin şehrimizde, ilçemizde en iyi şekilde oturtulmasıyla ilgilidir” ifadesini kullandı.

“1 yıl sürecek bir çalışmaya başlıyoruz”

AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki, imzalanan protokole ilişkin şunları söyledi: “Bu protokolde öncelikle belediyenin çalışanlarının özellikle kritik personelinin aileleriyle birlikte bir afet planlamasının bir parçası haline getirilmesi önemli. Belediyenin mevcut acil durum yönetim sisteminin geliştirilmesi, günün şartlarına uydurulması, yeni bilgilerle birlikte donatılıp daha kuvvetli ve sağlıklı hale getirilmesi projesini yapacağız. Aslında topyekün Büyükçekmece Belediyesi’nin afetlerle mücadele kapasitesini yükseltecek hamleleri yapıyoruz şuanda. Personelin yetişmesi, mevcut planların revize edilmesi, üst düzey yöneticilerin başkandan bütün kritik personelin aileleriyle birlikte depreme, afete hazırlanması ki böyle bir deprem meydana geldiğinde pozisyonlarını koruyarak aileleriyle ilgili herhangi bir endişe hissetmeden buradaki bütün sistemin ilerlemesini, akışını sağlıklı bir şekilde yapabilmelerini sağlamak gibi 1 yıllık bir çalışmaya başlıyoruz şuanda. Bunun bir sonraki aşamasında mahallelerde de gönüllü ekipler oluşturulmasıyla yapacağız. Şimdi ilk aşamada Büyükçekmece Belediyesi’nin bünyesinde ileri seviyede arama ve kurtarma bilen bir ekibin oluşturulması çalışmasını yapacağız. Bir sonraki aşamada da Büyükçekmece’nin mahallelerinde, nasıl İstanbul’un bütün mahallelerinde de böyle bir proje yapıyoruz ilgili aile ekipleri, kritik 24 saat ve takip eden günlerde ilk müdahaleyi yapacak gönüllüleri oluşturacağız o da bir sonraki fazda yapacağımız şey”.