Büyükçekmece Belediyesi, pandemi sürecinde mağdur olan vatandaşları unutmadı

Büyükçekmece Belediyesi, pandemi sürecinde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşlara maddi manevi desteklerini sürdürüyor.
Hem çocuklar hem de aileler mutlu olduBelediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı başkanlığındaki Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece’de Roman vatandaşların ağırlıklı olarak yaşadıkları mahalleleri ziyaret etti. Dağıtılan gıda kolileri aileleri mutlu ederken, çocuklara da çikolata ve şeker verildi. Belediye Meclis Üyesi Fatih Çınar’ın da katıldığı mahalle ziyaretlerinde Roman vatandaşların sorun ve talepleri de dinlendi.