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Büyükçekmece Belediyesi’nden sertifikalı kurban kesim kursu

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ, İSLAMİ USULLERE GÖRE KURBANLIK KESİMİNİN YAPILMASI, KURBAN KESİMİNİN İNCELİKLERİNİ ÖĞRETMEK VE KAZASIZ BİR BAYRAM GEÇİRMEK İSTEYEN VATANDAŞLAR İÇİN “KURBAN KESİM ELEMANI KURSU” VERECEK.

Büyükçekmece Belediyesi’nden sertifikalı kurban kesim kursu

Büyükçekmece Belediyesi, İslami usullere göre kurbanlık kesiminin yapılması, kurban kesiminin inceliklerini öğretmek ve kazasız bir bayram geçirmek isteyen vatandaşlar için “Kurban Kesim Elemanı Kursu” verecek.

18 yaşından büyük tüm vatandaşların başvuru yapabildiği Kurban Kesimi Elemanı Kursu’na katılanlar eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı sertifika almaya hak kazanacak.

Kursların 20 - 21 Temmuz tarihlerinde verileceğini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Yaklaşan Kurban Bayramı için hazırlıklarımız aralıksız devam ediyor. Kurban kesmenin inceliklerini öğrenmek isteyen 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımızı “Kurban Kesim Elemanı Kursu”na bekliyoruz. Kurban ibadetinin İslami kurallara göre yapılması gerekmektedir. Bunun için bu kursun önemli olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde maalesef her yıl kurban kesimiyle ilgili kazalar yaşanıyor. Kazaların önüne geçmek, kurbanlıklara eziyet edilmemesini önlemek ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek için bu kursu açıyoruz. Büyük Büyükçekmece ailemin Kurban Bayramı şimdiden kutlu olsun” dedi.

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek kurslara katılmak isteyen vatandaşlar 17 Temmuz tarihine kadar başvuruda bulunmalıdır.

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