Büyükçekmece sahili yenileniyor

Büyükçekmece Koyu, Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle yenileniyor.

16 kilometrelik sahil şeridinde yürütülen yenileme çalışması kapsamında başlatılan kollektör yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından birinci etapta yürütülen üst yapı çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor.

16 kilometrelik sahil düzenlemesi yapılıyor

İstanbulluların özellikle yaz aylarında büyük ilgi gösterdiği Büyükçekmece sahilleri baştan sona yenileniyor. Üzerinde uzun yıllar çalışılan yenileme projesi hayata geçirildiğinde Büyükçekmece sahilleri Marmara ve İstanbul’un en ayrıcalıklı sahillerinden biri olacak. Yaya yolları ve kumsalların daha da genişletileceği proje kapsamında sahil şeridi boyunca palmiye ağaçları dikimi yapılacak. Gürpınar Burnu ile Baba Burnu arasındaki 16 kilometrelik sahil düzenleme çalışmalarını teknik ekibi ile birlikte yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece Koyu İstanbul’un gözbebeği olacak” dedi.

“Çalışmalar adım adım takip ediliyor”

Başkan Akgün, Büyükçekmece Koyu’nda devam eden çalışmalar hakkında şu açıklamayı yaptı: “Yıllardan beri Büyükçekmece sahili İstanbul halkının ısrarla gelip eğlendiği, dinlendiği, gezdiği yer ama şimdi artık İstanbul’un yeni cazibe merkezlerine ihtiyaç olduğu çok net ortada. İstanbul halkını merkezden dışarıya doğru çekmemiz lazım. Büyükçekmece İstanbul’un hemen dibinde bu kadar güzel bir koyun çevresinde halkımızın çok daha rahat, çok daha huzur içerisinde çok daha estetik bir alanda gezmesi lazım. 1 buçuk yıl önce başlatılan çalışmanın altyapısı aşağı yukarı tamamlandı. Birinci etap için sürdürülen üst yapı düzenlemeleri de tamamlandığında ikinci etabın yapımına geçilecek. Şu an sahilde hummalı bir çalışma yürütülüyor. İstanbul’un yeni kolyesi Büyükçekmece koyunun çevre düzenlemesi, kumsalın büyütülmesi, ağaç örtüsünün buraya uygun olarak yapılan projeler doğrultusunda yeniden yapılması, aydınlatmasının yeniden yapılması tamamen bir paket şeklinde ele alındı. Büyükşehir Belediyemiz de çalışmaları adım adım takip ediyor. Çalışmalar tamamlandığında Büyükçekmece Koyu İstanbul’un gözbebeği olacaktır”.