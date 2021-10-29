Büyükçekmece’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Büyükçekmece’de Cumhuriyet’in 98’inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen kortejde vatandaşlar ellerinde bayraklarla yürüyüş gerçekleştirdi. Büyükçekmeceliler kortej sonrasında sahne alan ünlü sanatçı Ece Seçkin, sevilen şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

Cumhuriyet’in 98’inci yılı Büyükçekmece’de birbirinden renkli ve coşkulu etkinliklerle kutlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Yüzbaşı Cevdet’in bal mumu heykelinin bulunduğu ve Ulu Önder’in 1935-1938 yılları arasında kullandığı aracın bir benzerinin öncülüğünü yaptığı etkinlikte Cumhuriyet Korteji ve Fener Alayı, Albatros Sahili’nden Büyükçekmece Kent Meydanı’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş esnasında Büyükçekmeceli gençlerin omuzlarında taşıdıkları 98 metrelik Türk bayrağı ise vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Büyükçekmece’ye Avrupa birliğinden ödül

Büyükçekmece Belediyesine Avrupa standartlarında belediyecilik yaptığı gerekçesi ile konser öncesinde Avrupa Parlamento üyesi ve Romanya Milletvekili tarafından “Avrupa Konseyi Şeref Plaketi” ödülü takdim edildi. Dünyada sadece 6 ülkenin kazandığı ödül, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından kabul edildi. Ödül töreni sonrasında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bugün Cumhuriyetimizin 98. yaşını kutluyoruz. 100. yıla son iki senenin kaldığı bu günde ayrıyeten Avrupa Konseyi tarafından Büyükçekmece’ye ‘Avrupa Konseyi Şeref Plaketi’ ödülü verildi. Bu ödül ile Büyükçekmece’nin neredeyse almadığı ödül kalmadı. Bunun nedeni ise Büyükçekmece halkı, gençliği ve belediyesinin durmaksızın çalışması. Tabi biz ödül versinler diye çalışmıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet ettiği için, onların muasır medeniyet seviyesine ulaşması için çalışıyoruz. Bu güne kadar elimizden geldiği kadarı ile başarmaya çalıştık ama inanıyorum ki bu gençlik demokrasimizi taçlandıracak ve bizleri muhasır medeniyet seviyesine çıkaracak. Her bir genç bizim umudumuz ve hazinemizdir. Cumhuriyetimizin 98. şan ve şeref yılını bu günü kutlarken gençlerin de bizleri ileriye her zaman taşıyacağına canı gönülden inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızın 98. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” dedi.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin Büyükçekmece’de sahne aldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilen bir bizi etkinliğin ardından ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Büyükçekmece Kent meydanında sahne aldı. Büyükçekmece halkının büyük bir coşku ile katıldığı konserde şarkıcı Ece Seçkin, tüm Büyükçekmece halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Büyükçekmece’de iki gün sürecek etkinler Atatürk Fotoğrafları Sergisi, Cumhuriyet’in 15’inci Yılı Gazete Haberleri Sergisi, Cumhuriyet Bandosu Dinletisi ve Cumhuriyet Konvoyu ile Cumhuriyet coşkusu devam edecek.