Büyükçekmece’de Bölgesel İstihdam Ofisi açıldı

İş arayan vatandaşları özel sektördeki işveren firmalarla buluşturarak vatandaşların işsizlik sorununu hızlı bir şekilde çözüme ulaştıran Bölgesel İstihdam Ofisi’nin 5’incisi Büyükçekmece’de açıldı.

Fatih Mahallesi’nde Bölgesel İstihdam Ofisi açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve birçok davetli katıldı. Açılışta konuşan Başkan İmamoğlu, “Bu ofisimize bütün gençlerimizi davet ediyoruz. İşsiz gençlerimize doğru noktalarda iş imkanı sağlayacağız. Yaklaşık 2 bin 500 firmayla irtibat kuruldu. Bunun sayısının artmasını istiyoruz. İnşallah hem şehrimiz hem ülkemiz değerli bir süreci başaracaktır. Bölgesel İstihdam Ofislerimizin emeğine güveniyorum. Buradaki çalışma arkadaşlarıma ve Hasan Akgün başkanımıza iş birliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ise, bu yıl 23 bin 607 vatandaşın iş taleplerini aldıklarını ve 11 bin 793 kişiye iş imkanı sağladıklarını söyledi. Türkiye’nin en önemli gündeminin işsizlik olduğunu belirten Akgün, istihdam alanlarına iş gücünü hazırlamak ve işgücüyle, işvereni buluşturmak olduğunu kaydetti. Başkan Akgün, “Öyle bir dönem yaşıyor ki ülkemiz, en büyük meselelerinden biri de belediyelerimizin kapılarına gelen evlenecek, iş kuracak üniversiteyi bitirmiş gençlerimize bir yerde ekmek kapısı açmak. Bu yılda kendi bölgemizde kariyer merkezindeki arkadaşlarımızla beraber, 23 bin 607 vatandaşımızın iş talebini almışız 11 bin 793 vatandaşımıza iş imkanı sağlamışız. En kutsal görevin bu olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız bütün faaliyetler içerisinde hepsini bir tarafa, bir gence iş imkanı sağlamamız bir tarafa. Bu bizim için çok önemli” dedi.