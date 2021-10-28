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Büyükçekmece’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Büyükçekmece Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni yoğun katılımla yapıldı.

Büyükçekmece’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
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Büyükçekmece Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni yoğun katılımla yapıldı.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’inci yıldönümü Büyükçekmece’de coşkulu ve renkli etkinlikler ile kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında gerçekleştirilen resmi törene Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ve Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Caner Demirkol, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı. İlçe protokolünün Atatürk Anıtı’na çelenk takdiminin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören son buldu.

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