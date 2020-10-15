Büyükçekmece’de Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlandı

Büyükçekmece Belediyesi, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde Celaliye Sosyal Tesisleri’nde panel düzenleyerek kadın çiftçiler ve Tarım Akademisi kursiyerleriyle bir araya geldi.
2020 yılını Tarım Yılı ilan eden Büyükçekmece Belediyesi ilçedeki kadın çiftçileri ve tarım alanında kurs gören kadınları bir araya getirerek 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutladı.
Tarım Akademisi’ne katılmak isteyenler online kayıt yaptırabilir
Büyükçekmece Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Tarım Akademisi kurslarına katılan kadınlar sertifika almaya hak kazandı. Etkinliğe belediye meclis üyeleri, kadın muhtarlar, Ziraat Mühendisi ve Tarım Danışmanı Şefika Özcan, Mimi Çiftliği sahibi Nesrin Demirer ve Yeşilvadi Organik Tarım Çiftliği sahibi Nazan Kurtan katıldı. Tarım Akademisi kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar https://buymek.bcekmece.bel.tr/FlexCityKurs/ adresinden kayıt yaptırabiliyor.