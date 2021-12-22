Büyükçekmece’de en uzun gece müzik ve dansla dolu dolu geçti

21 Aralık yılın en uzun gecesi en güzel şarkıların söylendiği konserler ve 7’den 70’e her yaştan katılımcının dansları ile dolu dolu geçti.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından Kültürpark Kervansaray’da gerçekleştirilen “Bu gece bitmeyecek” etkinliği 7’den 70’e çok sayıda müzik severi bir araya getirdi. Geceye enstrümanları ile katılanlar çaldıkları birbirinden güzel parçalar ile müzik dinletisi gerçekleştirdi. Sesine güvenenlerin söylediği şarkılar ve her yaştan katılımcıların dansları geceye ayrı bir renk kattı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren “Bu gece bitmeyecek etkinliğine” Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Tuncay Tuna ve Büyükçekmece Belediye Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu katıldı.

En uzun gecede en güzel şarkılar söylendi

Büyükçekmece’de en uzun gecede en uzun eğlence gerçekleşti. En uzun eğlencede renkli zumba gösterisi ve yerel sanatçıların sahne aldığı konserler yapıldı. Konserlerde sanatçılara eşlik ederek şarkı söyleyen Büyükçekmece halkının ilgisi yoğun oldu. Yerel sanatçıların sahnesinin ardından DJ eşliğinde şarkılar söylenerek eğlence son buldu.