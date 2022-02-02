Büyükçekmece’de ‘‘Hedef Sıfır Atık-Sıfır Emisyon’’ projesi başlatıyor

Büyükçekmece Belediyesi ‘‘2022 Ekoloji Yılı’’ kapsamında ‘‘Hedef Sıfır Atık-Sıfır Emisyon’’ projesi başlatıyor.

Çevreyi koruyan ve iyileştiren tüm faaliyetlere hız veren Büyükçekmece Belediyesi, 1 Nisan 2022 tarihine kadar ambalaj atıkları, atık pilleri, elektronik atıkları ve bitkisel atık yağları kaynağında ayrı toplayarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne teslim eden ve en çok atık toplayan 100 Çocuğa toplamda 100 Bisiklet hediye edecek.

Sıfır atık çalışmalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor

“Hedef Sıfır Atık - Sıfır Emisyon” sloganıyla yola çıkan Büyükçekmece Belediyesi bu proje ile hem geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılarak Sıfır atık çalışmalarının yaygınlaştırılması hem de bisiklet kullanımını destekleyerek fosil yakıt kullanılmayan ulaşım araçlarını teşvik ederek “Sıfır Emisyon” kavramının gündeme getirilmesini amaçlıyor.