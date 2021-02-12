Büyükçekmece’de kar timleri teyakkuza geçti

İstanbul’da hafta sonu soğuk ve karlı havanın etkili olması beklenirken olumsuz hava şartlarının günlük yaşamı aksatmaması için alarm durumuna geçen Büyükçekmece Belediyesi, gereken önlemleri aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporlarına göre 14 Şubat Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde başlayacak olan yağışların Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri de aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul’da 4 gün boyunca kar yağışının etkili olması beklenirken hazırlıklarını tamamlayan Büyükçekmece Belediyesi Kar Timleri de teyakkuza geçti.

24 mahallede 24 saat görev yapacaklar

Beklenen kar yağışının gündelik yaşamı olumsuz etkilememesi için hazırlıklarını tamlayan Büyükçekmece Belediyesi Karla Mücadele Timleri 24 mahallede görev yapacak. 4 gün boyunca 24 saat esasına göreve hizmet verecek olan kar timleri vatandaşlardan gelen ihbar ve talepleri de anında karşılayacak.

Acil durumlarda belediyeden yardım alınabilecek

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olan karla mücadele ekipleri, tuzlama araçları, kepçe, greyder, kamyon, ambulans ve yüzlerce personeliyle 24 saat teyakkuzda olacak. Kar Timleri ilçenin ana caddeleri, giriş yolları, sokakları ve bulvarlarında hizmet verecek, vatandaşların zor durumda kalması gibi durumlarda ise anında müdahale edecek.

Ayrıca sokak hayvanları için de mama servisi ve sağlık hizmetleri aksatılmadan sürdürülecek. Acil durumlar vatandaşlar Büyükçekmece Belediyesi’nin telefonu arayarak yardım talebinde bulunabilecekler.