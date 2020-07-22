Büyükçekmece’de kurban kesim ve satış alanı bayrama hazır

Büyükçekmece’de 30 bin metrekare alan üzerine kurulan kurban satış ve kesim tesisi korona virüs tedbirleri göz önünde bulundurarak hizmet veriyor.
Çakmaklı Mahallesi’ne kurulan modern kurban satış kesim ve tesisi tüm hijyen ve korona virüs tedbirlerini alarak Kurban Bayramı’nda vatandaşların hizmetine sunulacak.
“Modern bir kurban kesim alanına sahibiz”
Kurban kesim ve satış tesisinde denetimlerde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Veteriner hekimlerimiz tarafından hayvanlarımızın sağlık kontrolleri yapılmıştır. Kurban Bayramı boyunca Çakmaklı kurban kesim alanında hizmet vereceğiz. Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerin bulunduğu modern bir kurban kesim alanına sahibiz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını kestirebilir. Bu yıl korona virüs tedbirlerini de göz önünde bulundurarak tesisimizi düzenledik. Büyük Büyükçekmece ailemin kurban bayramını kutlar, esenlikler dilerim” dedi.