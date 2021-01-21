Büyükçekmece’de risk taşıyan 3 bina daha yıkıldı

Kentsel dönüşümde önemli bir yol kaydeden Büyükçekmece’de riskli bin 500 binada 22 bin konut yıkılarak yenilendi.

2014 yılından bu yana yerinde kentsel dönüşüm çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Büyükçekmece Belediyesi, vatandaş ve müteahhitlerle güç birliği yaparak, riskli yapıların yıkım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor.

26 Eylül’de 2019 tarihinde Marmara’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasar gören 3 bina daha belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan Fatih mahallesindeki 3 binada 35 daire bulunuyor.

Riskli yapılar kabus olmaktan çıkıyor

Büyükçekmece’de 1975 yılı deprem yönetmeliğine göre projelendirilmiş olan, proje tekniği, yapım tekniği, kullanılan malzeme, işçilik ve verilen mühendislik hizmetleri açısından günümüz teknolojisine göre yetersiz kalan yapılar yenileniyor. Büyükçekmece Belediyesi risk arz eden bu yapıların dönüşümü konusunda vatandaşları bilgilendirerek, gerekli desteği veriyor. Riskli yapılar kentsel dönüşüm projeleri ile projelendirilerek depreme dayanıklı, kaliteli malzeme ve her aşamasında bilimsel ve doğru denetimle yapılmış olan çağdaş yaşam alanlarına dönüştürülüyor.

“Tüm imkanlarımızı seferber ettik”

Büyükçekmece Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, vatandaş ve müteahhit dörtgeninde ilçedeki riskli yapıların dönüştürülmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Yaklaşan deprem öncesi can ve mal emniyeti açısından binaların teknik çalışmaları mutlaka yaptırılmalıdır. Deprem değil binalar öldürür gerçeğinden yola çıkarak bizde Büyükçekmece Belediyesi olarak halkımızın güvenli ve gönül rahatlığı içinde yaşayabilecekleri yapılara kavuşmaları için her türlü kolaylık ve desteği sağlıyoruz” ifadesini kullandı.