Büyükçekmece’de “Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz” projesi başladı

“Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz” projesi kapsamında pilot belediye olarak seçilen Büyükçekmece Belediyesi’nin yaygınlaştırma eğitimleri başladı.

"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği", "Haklar Tarihi", "Kadın Müzakere ve Barış" ve " Kadın Dostu Kentler" başlıklarında gerçekleşen yaygınlaştırma eğitimlerinin ilki Büyükçekmece Belediyesi personellerine verildi.

Kadınlar toplumsal hayatın her alanından yararlanabilecek

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır’ın katılımıyla iki gün boyunca süren eğitim programında, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak ve fırsatlardan eşit biçimde nasıl yararlanabilecekleri ve güçlenmeleri için kentin karar mekanizmalarına katılımlarının nasıl sağlanabileceğine dair sunumlar yapıldı. Bu eğitimler sonucunda kadınların içerisinde bulunduğu eşitlikçi ve kapsayıcı yerel politikaların hayata geçirilmesi hedefleniyor. Eğitimin ilk aşamasının tamamlanmasının ardından farklı mahallelerde eğitim programları devam edecek.