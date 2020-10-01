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Büyükçekmece’deki işletmelere Covid-19 denetimi

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ İLÇEDEKİ KAFE VE RESTORANLARI COVİD-19 TEDBİRLERİ KONUSUNDA PERİYODİK OLARAK DENETLEMEYE DEVAM EDİYOR.

Büyükçekmece’deki işletmelere Covid-19 denetimi

Büyükçekmece Belediyesi ilçedeki kafe ve restoranları Covid-19 tedbirleri konusunda periyodik olarak denetlemeye devam ediyor.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece’deki kafe ve restoranları tek tek gezerek işletmeleri, Covid -19’a karşı aldığı önlemler konusunda denetledi.

Uyarılarda bulundu

Sosyal mesafeyi koruma, maske, el dezenfektanı kullanımı ve hijyen gibi konularda işletmeleri denetleyen Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri kafe ve restoran çalışanlarına uyarılarda bulundu. Denetimler sırasında ayrıca restoran, cafe, unlu mamul satış ve imalat faaliyeti gösteren işletmelerin mutfak ve imalat tesisleri de incelendi. Covid - 19 kapsamında gerekli tedbirleri alan işletmelere teşekkür edilirken, kurallara uymayan ve eksiklikleri bulunan işletmeler ise uyarıldı.

Büyükçekmece Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü’nün denetimleri periyodik olarak devam edecek.

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