Büyükçekmeceli öğrenciler için kültür gezisi düzenlendi

Büyükçekmece Belediyesi ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen kültür gezisine katılan öğrenciler ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.
Gün boyu süren gezide keyifli anlar yaşandıRehberler eşliğinde gezilen tarihi ve kültürel mekanlar hakkında öğrenciler bilgilendirilirken, geziye katılan öğrenciler gezdikleri tarihi mekanlarda fotoğraf çektirerek hem eğlendiler hem de keyifli bir gün yaşadılar. Gün boyu süren kültür gezisinde öğrencilere Büyükçekmece Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü öğretmenleri de eşlik etti.