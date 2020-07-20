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Büyükçekmeceliler Elvis şarkılarıyla unutulmayacak bir gece yaşadı

BÜYÜKÇEKMECELİLER ELVİS ŞARKILARIYLA UNUTULMAYACAK BİR GECE YAŞADI

Büyükçekmeceliler Elvis şarkılarıyla unutulmayacak bir gece yaşadı

Kültür ve sanat alanındaki etkinliklerine yenisini ekleyen Büyükçekmece Belediyesi, Sinanoba Barış Manço Parkı’nda unutulmayacak bir konser düzenledi.

Rock müziğin efsane ismi Elvis Presley’i canlandıran Elvis hayranı Volkan Erk ve kardeşi Hakan Erk, muhteşem performanslarıyla Büyükçekmecelilere nostalji dolu bir gece yaşattı.

Görüntüsüyle de Elvis Presley’i anımsatan Volkan Erk, dünya çapında yankı uyandıran unutulmaz besteleri seslendirdi. Büyükçekmecelilerin yoğun ilgi gösterdiği açık hava konseri gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Konserin sonunda Volkan ve Hakan Erk kardeşler, Elvis Presley’in de yaptığı gibi vatandaşlara fular dağıttı. Konsere katılan Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, Erk kardeşlere ve konsere ilgi gösteren Büyükçekmecelilere teşekkür etti.

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