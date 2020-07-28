Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü makamında ziyaret eden İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, Büyükçekmece’de hizmete girecek 24 Halk Ekmek Satış Noktası hakkında bilgi verdi. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Başkan Akgün, İstanbul Halk Ekmek’in doğal, sağlıklı ve güvenilir ürünleriyle öncü bir kuruluş olduğunu belirterek, “İstanbul Halk Ekmek’in üretmiş olduğu tüm ürünlere daha sağlıklı ve kolay bir yoldan erişimlerini sağlamak için bir proje geliştirdik. Proje kapsamında; 24 mahallemizin ortak noktalarında kurulacak büfelerle vatandaşlarımız Halk Ekmeğe ve Halk Ekmek diyet ürünleri ile Hamidiye Su ürünlerine de kolayca ulaşabilecek. Buna ek olarak İstanbulkart dolum hizmetini de bu büfelerden alabilecek” ifadesini kullandı.
Büyükçekmece’nin 24 mahallesinde halk ekmek hizmeti
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI DR. HASAN AKGÜN, 24 MAHALLEDE KURULACAK İSTANBUL HALK EKMEK NOKTALARINDA GÜVENLİ, SAĞLIKLI VE EKONOMİK UNLU MAMULLERİN YANISIRA HAMİDİYE SU SATIŞI VE İSTANBULKART DOLUM HİZMETİ VERİLECEĞİNİ AÇIKLADI.
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