Büyükçekmece’ye 9’uncu kez “Avrupa 12 Yıldız” ödülü

Büyükçekmece Belediyesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında verdiği “Avrupa 12 Yıldız Ödülü”nü 9 kez üst üste alan belediye oldu.

Büyükçekmece Belediyesi Mart ayı meclis toplantısını Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerine geçilmeden önce Meclisi bilgilendiren Başkan Akgün, Büyükçekmece Belediyesi’ne verilen 2 önemli ödülün gerçek sahiplerinin Büyükçekmece ailesi olduğunu söyledi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında verilen “Avrupa 12 Yıldız Ödülü”nü 9 kez üst üste almaya hak kazanan ilk ve tek belediyenin Büyükçekmece Belediyesi olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “9’uncu kez üst üste Avrupa 12 Yıldız Ödülü’nü aldık. Bunun için yerel demokrasi adına mücadele eden belediye meclisine, çalışan arkadaşlarıma, özellikle kültür, sanat ve eğitimde aktif olan arkadaşlarıma şahsım, meclisimiz ve Büyükçekmece halkımız adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Büyükçekmece Belediyesi’ne UNESCO tarafından verilen “İdeal Kent Ödülü” nün önemli bir ödül olduğunu kaydeden Başkan Akgün; “Akıllı Kent Bilgi Otomasyonu” adlı projemizle aldığımız bu ödül hem halkımız hem de esnafımıza büyük kolaylık sağlamaktadır” ifadesini kullandı.

“Tarihe geçmiş çok kıymetli bir abi ve siyasetçiydi”

Gara şehitleri için belediye meclisini saygı duruşu ve İstiklal Marşı okumaya davet eden Başkan Dr. Hasan Akgün, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Büyükşehir geçmiş dönem Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın vefatından duyduğu üzüntüyü belirterek; “Çok önemli bir değer Kadir Topbaş abimizi kaybettik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 3 defa üst üste belediye başkanlığı seçimini alıp o koltuğa oturarak tarihe geçmiş çok kıymetli bir abi ve siyasetçiydi. Kadir abiye şahsım, meclisimiz ve Büyükçekmece ailemiz adına yüce Allahtan rahmet ailesine, sevenlerine ve belediye camiasına başsağlığı diliyorum” dedi.

Emre Saltık unutulmadı

4 yıl önce 11 Mart’ta hayatını kaybeden CHP Meclis Üyesi ve Türk Halk Müziği sanatçısı Emre Saltık ve yine görevinde başındayken yaşamını yitiren meclis üyesi Recep Alpaslan’ın da anıldığı meclis toplantısında söz alan CHP Grup Başkan Vekili Coşkun Tanış, Ak Parti Grup Başkan Vekili Okan Gülkoku ve partileri adına MHP İdris Doğan, İYİ Parti Özkalp Beyaz, Gelecek Partisi Habibe Çiftçioğlu Başer, Mart ayı içinde gerçekleşecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve 14 Mart Tıp Bayramı gibi önemli gün ve kutlamalara yönelik görüşlerini dile getirdiler.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.