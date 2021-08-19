Çanakkale Destanı’nın aziz hatıraları Sultangazililerle buluştu

Tarihin en destansı mücadelelerinden Çanakkale Savaşları’nın aziz hatıralarının sergilendiği mobil müze, Sultangazi’de büyük ilgi görüyor.

Sultangazi Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi kapsamında vatandaşların ziyaretine sunduğu “Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi” Sultangazililere kapılarını açtı. İsmetpaşa Meydanı’ndaki Sanat Sokağı’nda yerini alan müze, 18 Ağustos Çarşamba’dan 21 Ağustos Cumartesi’ye kadar her gün, 16:00 - 24:00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Çanakkale Destanı Mobil Müzesi, “Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale” anlayışıyla Çanakkale Ruhu’nu Türkiye’nin dört bir yanına taşıyor. Müze, şimdi de Sultangazi’de ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Girişin ücretsiz olduğu müzede salgın tedbirlerine de dikkat ediliyor. Bu kapsamda müze girişinde ziyaretçilerin ateşi ölçülüyor, maskesi olmayanlara maske veriliyor ve müzede aynı anda yalnızca on kişi bulunabiliyor.

Adım adım Çanakkale destanı

Müze, Çanakkale Savaşı’nın evrelerini anlatan yedi vitrinden oluşuyor. Ziyaretçiler, savaş öncesi yapılan hazırlıklardan savaş sırasında kullanılan silah, teçhizat ve üniformalara kadar Çanakkale Destanı’na dair birçok önemli hatırayı tarihsel sıraya göre gözlemleme şansı buluyor. Video anlatımlarıyla desteklenen vitrinler, ziyaretçilere o zorlu günleri daha iyi anlama imkanı sunuyor. Düşman kuvvetlerinin sahip olduğu gelişmiş teçhizatların yanı başında kahraman dedelerinin yetersiz imkanlarını gören ziyaretçiler, Çanakkale Destanı’nın ne büyük fedakârlıklarla ve ne yüce bir kahramanlıkla yazıldığına bir kez daha şahit oluyor.

"Duygulanmamak elde değil"

Sultangazililerin yoğun ilgi gösterdiği müze, daha ilk gününde her yaştan birçok ziyaretçiyi ağırladı. Havada çarpışan mermiler, kanlı üniforma, Mehmetçiğin gencecik ayaklarında parçalanmış bot gibi savaş hatıraları karşısında birçok ziyaretçi duygularını gizleyemedi.

Müzenin ziyaretçilerinden Aziz Sevinçtekin duygularını şöyle ifade etti:

“Buradaki hatıraları görünce bir kez daha anladım ki, dedelerimiz Çanakkale’de çok büyük bir kahramanlık göstermişler. Allah hepsinden razı olsun. Bizler onların sayesinde burada yaşıyoruz. O eski silahlar, üniformalar, aletler... Bu kadar yetersiz imkânla, Allah razı olsun, büyük mücadele vermişler, kahramanca savaşmışlar, vatanı savunmuşlar. Bu hatıralar karşısında duygulanmamak elde değil. Tüm Sultangazililer buraya gelmeli, kahraman dedelerimizin mücadelesine şahit olmalı.”