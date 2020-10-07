Ümraniye Tatlısu Mahallesi Sıtkı Sokak içerisinde bir binanın çatı katında sıkışan yaralı martıyı gören vatandaşlar, martının görüntüsünü çekerek sosyal medyada paylaştı.Yaralı martının durumu ile ilgili paylaşımı gören Ümraniye Belediyesi’ne bağlı ekipler, kısa sürede adrese giderek yaralı martıya müdahale etti. Henüz yavru olduğu anlaşılan yaralı martı, Ümraniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bağlı ekipler tarafından çatıdan kurtarılarak araca alındı. Kanadından yaralı olduğu tespit edilen martı daha sonra rehabilitasyon merkezine götürülerek tedavi altına alındı. Bu müdahaleden memnun kalan vatandaşlar ise tekrar sosyal medyadan paylaşımda bulunarak Ümraniye Belediyesi’ne teşekkür etti.
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
ÇATIDAKİ YARALI MARTIYA ÜMRANİYE BELEDİYESİ EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
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