Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz, ünlü radyocuları Çekmeköy’de ağırladı

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Cemal Güngör Parkı içinde yer alan Çamlık Kafe’de ulusal yayın yapan birbirinden ünlü radyocuları ağırladı.
Süper Fm Doğancan Özadli, Number One Fm Kadir Çetin, Radyo Turkuvaz Hopdedik Ayhan, TRT Fm Mehmet Ercan, Radyo D Hilal Özgani, Tv.Net Cüneyt Özdemir, Radyo 7 Umut Öztürk, Radyo Viva Polat Labar, Show Radyo Aslıhan Saraçoğlu, Kral Fm Afrikalı Ali, Radyo Trafik Cenk Sarıkaya, Radyo Seymen Melih Kurtuluş, Medya Fm Ali Biricik, TGRT Mehmet Aydın ve Karadeniz FM ‘den Bizim Kenan’ın katıldığı programda; Çekmeköy’ün değişimi ve gelişimin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın koordinasyonunda düzenlenen 100. Yıl Marş Yarışması üzerinde sohbet edildi.
Şiir yarışmasına son başvuru tarihinin 29 Ekim 2021 olduğunu belirten Başkan Poyraz, “Cumhuriyetimizin 100. yılında marşımızı meydanlarda omuz omuza söyleyeceğimize yürekten inanıyorum” diyerek sözlerini noktaladı.
Ünlü radyocular yarışma hakkında görüşlerini belirtirken üstlenilen bu yükün işin ehemmiyetinin önemine vurgu yaparak projeye imza attığı için Başkan Poyraz’ı tebrik ettiler.
Toplantı sonunda ünlü radyoculara hediyelerini Başkan Poyraz takdim etti.