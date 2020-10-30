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Çekmeköy Belediyesinden İzmir’e yardım eli

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ ARAMA KURTARMA EKİBİ (ÇEKUT), İZMİR'DE MEYDANA GELEN 6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM SONRASINDA DEPREMZEDELERİN YARALARINI SARMAK İÇİN YOLA ÇIKTI.

Çekmeköy Belediyesinden İzmir’e yardım eli

Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ÇEKUT), İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında depremzedelerin yaralarını sarmak için yola çıktı.

AFAD verilerine göre, Ege Denizi’nde merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir’in çevre ilçelerinde de hissedilen deprem nedeniyle bazı evler yıkılırken bazı evlerde de hasarlar meydana geldi.

Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ÇEKUT), İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında depremzedelerin yaralarını sarmak için yola çıktı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belediyemizin Arama Kurtarma Ekibi (ÇEKUT) İzmir’de meydana gelen deprem sonrasında AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere yola çıktı” dedi.

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