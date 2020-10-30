Çekmeköy Belediyesinden İzmir’e yardım eli

Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ÇEKUT), İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında depremzedelerin yaralarını sarmak için yola çıktı.
Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ÇEKUT), İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında depremzedelerin yaralarını sarmak için yola çıktı.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belediyemizin Arama Kurtarma Ekibi (ÇEKUT) İzmir’de meydana gelen deprem sonrasında AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere yola çıktı” dedi.