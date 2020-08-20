Çekmeköy'de kaybolan 30 köpek için ormanda kazı yapıldı

2 besleme gönüllüsü bayram tatilinde bölgeden ayrıldı. 23 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında il dışına çıkan 2 besleme gönüllüsü bölgeye döndüğünde 30 köpeğin besleme sahasında olmadığını, köpekler için yaptıkları kulübelerin parçalandığını, mama ve su kaplarının yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine mahallede araştırma yapan 2 hayvansever köpeklerin mahalleli tarafından zehirlendiği ve öldüğü, ardından Çekmeköy Belediyesi ekiplerince ormanlık alanda gömüldüğü bilgisine ulaştığını iddia etti. Olayın HAYKURDER, HAYKONFED ve EMPATİ Derneklerine bildirilmesi üzerine dernekler harekete geçti. Adrese giden dernek yöneticileri konuyu Çekmeköy Kaymakamına bildirdi. Çekmeköy Kaymakamlığı soruşturma başlatarak bölgeye polis ekiplerini sevk etti. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesi üzerine savcılık talimatı ile olayın gerçekleştiği iddia edilen orman sahasında kazı çalışması yapıldı.

Kazıda ilçe tarım müdürlüğü ekipleri, Çekmeköy Belediyesi ekipleri, Zabıta ve polis ekipleri görev aldı.

Mahalle sakinleri ise bayram tatili esnasında 3-4 köpeği ölü olarak gördüklerini, bunun üzerine belediyeye haber verdiklerini belirtti. Yapılan kazı çalışmalarında 1 köpeğin cesedine ulaşıldı.

25 köpek nerede?

Geniş bir bölgede yapılan arama ve kazı çalışmalarından netice alınamayınca kazı çalışmaları sona erdi.

Olay yerinde açıklama yapan HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı "Burada bir gerçek var. Düne kadar burada yaşayan, beslenen, bakılan 25 köpek şuan yok. Bir anda kayboldu. Zehirlendi ise cesetleri nerede? Belediyede sağlıklı veriler yok. O günlerde görevde olan personel izinde, ulaşılamıyor. Mahallelinin gördüğünü ve belediyeye bildirdiğini söylediği 3-4 köpek ölüsü ne oldu? Ölülerine ulaşılamadıysa veya ölmediyse bu köpekler nerede?" dedi.

HAYKONFED Başkan Yardımcısı Nihal Kasa ise açıklamasında "Kazılarda bulunan bir köpeğin çok daha eski bir zamanda öldüğü ve belediye tarafından gömüldüğü tespit edildi. Belli ki bu bölgede katliamlar yeni değil. Görüyoruz ki bölge halkı hayvanlara düşman. Tepkileri ortada. 25 köpek nerede? Beyanlar çelişkili. Etkin bir soruşturma istiyoruz" dedi.

EMPATİ Derneği Başkanı Barış Şengün ise "İhbar üzerine geldik. Görgü tanıklarının gösterdiği yerler kazıldı. Daha önce öldüğü tespit edilen bir köpek cesedine rastlandı ancak toksik bulgu elde edilecek gibi değildi. 20 küsür hayvandan hala iz yok. Mahalle sakinlerinin hayvanlardan şikayetçi olması da dikkat çekici" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 25 kayıp köpeğin akıbeti ise merak ediliyor.