Çekmeköy’de ‘Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın galası yapıldı

İstanbul Çekmeköy’de “Genç ve Gelecek” temasıyla Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın finali, düzenlenen gala ile taçlandırıldı.

Çekmeköy Belediyesi’nin 5. Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda dereceye giren yapımlara 85 bin TL ödül verildi. Çekmeköy Kısa Film Yarışması’nın gala gecesine jüri üyeleri; Aydın Sarman, Adnan Erdoğan, Birol Güven, Erol Erdoğan, Ferhat Eşsiz, Haydar Şişman, Taner Rumeli, Yeşim Dalgıçer ve Zeynep Tuğçe Bayat gibi ünlü isimler katılım sağladı.

Çekmeköy Belediyesi’nin beşincisini ‘Genç ve Gelecek’ temasıyla düzenlediği Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda dereceye giren filmler belli oldu. Gençleri her alanda olduğu gibi kültür-sanat alanında da desteklemek ve hazırladıkları kısa filmlerle gençleri gençlerin gözünden anlamak için düzenlen kısa film yarışmasına; 38 belgesel, 8 animasyon ve 137 kısa film olmak üzere toplamda 183 film başvurdu. Bu filmler arasından 22 ‘si finale kaldı. Ümraniye Oryapark Crown Palaza’da Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen galada, ilk üçe giren filmlerin yanı sıra en iyi belgesel ve en iyi animasyon filmlerine de ödüller verildi. Yarışmada birinciliği “ Vesikalık ” filmiyle Ali Rıza Erdemir, ikinciliği “Servis” filmiyle Ramazan Kılıç, üçüncülüğü “Bin bir Gece” filmiyle Mahsum Taşkın kazandı. En iyi animasyon ödülünü “ Son” filmiyle Orhan Mut Gökçek alırken, En iyi belgesel ödülünü “Bulak” filmiyle Evrim İnci kazandı. Mansiyon ödüllerini ise; “Çocuklar Aşkına” filmiyle Ahmet Mücahid Aydoğan ve “Oyun” filmiyle Önder Mekin kazandı.

Kazananlar ödüllerini, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve jüri üyelerinin ellerinden aldı. Program sonunda Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz törende jüri üyelerine teşekkür plaketi takdim etti.

“Kısa film yarışması, Çekmeköy’ün sembolü oldu”

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Bu sene 5’incisini yaptığımız kısa film yarışmasının teması genç ve gelecek. Daha önce dört dalda yapmıştık. Kısa film yarışması, Çekmeköy’ün sembolü oldu. Bu sene yarışmaya belgesel ve animasyonu da ilave ettik. Yarışmaya 200’ün üzerinde film başvurdu. Jüri üyelerimiz değerlendirmelerini yaptı ve birazdan açıklanacak. İlk 20’ye giren yapımlar arasından kazananlara ödüllerini vereceğiz. Ben de yarışma sonucunu görmek için heyecanlıyım” dedi.

“Böyle bir yarışmaya ülkemizin de çok ihtiyacı var”

Sinema yapımcı ve yönetmeni Birol Güven, “Dünyanın en büyük fikirleri kısa filmlerden çıkar çünkü onların imkanları dardır. Dolayısıyla kısa filmcilerin takdir edilmesi ve ödüllendirilmeleri gerekiyor. Çekmeköy Belediyesi bu anlamda gerçekten büyük organizasyonlar düzenliyor. Daha da önemlisi ise bunu her yıl yapıp daha da kurumsallaştırıyor. Ben de bir sinema sever olarak katkıda bulunmaya çalışıyorum. Dünya çapında bir kısa film yarışması olma yolunda ilerliyor. Böyle bir yarışmaya ülkemizin de çok ihtiyacı var” diye konuştu.

“Oylama yaparken bir hayli zorlandım”

Sinema oyuncusu Yeşim Dalgıçer, “Çok güzel filmler yer almış yarışmada. Oylama yaparken bir hayli zorlandım. Umarım birincilik hak eden sahibine gider. Baya kalabalık bir jüri kadrosu var. Umarım hepimiz aynı fikirde buluşmuşuzdur” ifadelerini kullandı.

"Çok güzel filmler izledik"

Sinema oyuncusu Taner Rumeli, “Çok güzel filmler izledik. Burda seçimi yapan ve filmleri hazırlayan herkesin emeğine sağlık. Genç arkadaşların çektiği filmler yoğunlukta. Onların böyle güzel hikayeleri profesyonelce anlatmaları etkileyici bir şey” diye konuştu.

Sinema oyuncusu Zeynep Tuğçe Bayat, “Çok mutluyum çok harika filmler izledim. Kısa filmlere çok değer veriyorum. Ülke sineması için çok önemli. Gençlerin kısa film çekmesini destekliyorum. Ben de oyuncu olarak oynamaktan keyif alıyorum” dedi.

“Takdir edilmek emeklerin karşılığını almak çok güzel”

Kısa Film Yarışması Birincisi Yönetmen Ali Rıza Erdemir, (Vesikalık adlı filmiyle) “Zor bir süreçten geçerek bu filmleri üretiyoruz. Mutluyum. Hem maddi hem de manevi açıdan büyük bir emek var. Takdir edilmek emeklerin karşılığını almak çok güzel” diye konuştu.