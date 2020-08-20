Cevizli Anadoluspor’da kupa sevinci

2019-2020 sezonunda Süper Amatör Lig’de (SAL) mücadele eden Cevizli Anadoluspor, Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselmenin mutluluğunu yaşıyor. Kartal’da faaliyet gösteren Cevizli Anadolu Spor Kulübü için Kartal 75.Yıl Sahası’nda kupa töreni düzenlendi.

Kupa törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve taraftarlar katıldı. Coşku dolu törende futbolcular ve yönetim uzun uzun alkışlanırken, Başkan Gökhan Yüksel de kulüp başkanı ve yönetimi ile sporcuları tebrik etti.

Elde edilen başarılardan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur yaşadığını ifade eden Başkan Gökhan Yüksel, "Kartal’da spor alanındaki başarı hikayelerini çoğaltmak istiyoruz. Sporda tesisleşerek bunu sağlamak istiyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha

iyi şartlarda spor yapmalarını istiyoruz. Bu anlamda, Atalar’da ki toprak sahayı çimlendirerek komple bir spor tesisine dönüştüreceğiz. Yunus Stadı’nın bakım ve onarımını üstlendik. Yakacık’taki toprak sahadan da yeni bir tesis çıkaracağız. Kartal’da çocuklarımıza ve gençlerimize yeni spor alanları ve yaşam merkezleri açma gayretimiz hep devam edecek. Spor kulüplerimize desteğimizi pandemi sürecinde de sürdürdük. Son olarak ilçedeki tüm spor kulüplerine temassız ateş ölçer dağıttık. Her zaman spor kulüplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.