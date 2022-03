“Cinsiyet Eşitliği Yerel Eylem Planı Çalıştayı” Büyükçekmece’de yapıldı

Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Ulusal Demokratik Enstitü (NDI) işbirliğiyle yürütülen program kapsamında “Cinsiyet Eşitliği Yerel Eylem Planı Çalıştayı” Büyükçekmece TÜYAP Palas Hotel’de gerçekleştirildi. İki gün süren “Birlikte Varız” başlıklı çalıştaya kadınların ilgisi yoğun olurken çalıştayın ikinci gününde açılış konuşmasını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün gerçekleştirdi.

Kadın dernekleri, siyasi partilerin kadın kolları, akademisyenler ve kamu çalışanı Kadınların katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay, kadına yönelik şiddete karşı yerelde belediyeler ile sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi ve yerel aktörler arasındaki işbirliklerinin arttırılması hedefleniyor.

“Çalıştayı çok önemsiyorum”

Çalıştayın ikinci gününde açılış konuşmasını yapan Başkan Dr. Hasan Akgün; Kadınların toplumun her alanında erkekler ile eşit olduğunu, kadının her alanda olduğu gibi iş dünyasında da çok daha disiplinli, çalışkan ve üretken olduğunu belirterek; “Birlikte Varız” projesi kadınların haklarının bir kez daha hatırlatıldığı, kadının toplumun her alanında eşit olduğunun anlatıldığı ve yerel bazda kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için neler yapabilirizin tartışıldığı bir çalıştay. Kadınların ön plana çıkartılması ile ilgili önemli bir projedir. Büyükçekmece Belediyesi kadın personel sayısı ve kadın yönetici sayısıyla her zaman örnek olmuştur. Kadının olduğu yerde her zaman başarı ve disiplin vardır. Kadına yönelik şiddet eylemlerinin artışı bizi son derece kaygılandırmaktadır. Bunun son bulması için eğitimin önemine inanıyorum. Bu açıdan bu çok önemsediğimiz çalıştayda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye Belediyeler Birliği’ne, NDI, Büyükçekmece Belediyesi’ne, kıymetli akademisyenlerimize ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum.”

“Şiddete karşı belediye ve sivil toplum örgütü birlikte mücadelede edebilir”

Proje Koordinatörü Bahar Özden Coşkun çalıştay hakkında şu açıklamayı yaptı; “Projemiz 15 aylık bir program. Aslında NDI Türkiye ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde yürüttüğümüz bir program. Temel hedefimiz Türkiye’de daha kapsayıcı, daha katılımcı ve kadın haklarına ve kız çocuklarının ve kadınların haklarının daha duyarlı yerel yönetimlerin teşvik edilmesi. Bu kapsamda programda hedeflediğimiz yerelde hem belediyelerin hem sivil toplum örgütlerinin iş birliğinde kadına yönelik şiddetle mücadelede birlikte çalışması ve bu konuda eylem planlarıyla bu süreci güçlendirerek hem politika düzeyinde hem hizmet uygulamaları düzeyinde mücadeleyi birlikte büyütmeleridir. Aynı zamanda belirlediğimiz belediyelerin sınırındaki yerel örgütlerle doğrudan o örgütlerle çalışıyoruz. Hem kadın örgütleri hem kadın yardımlaşma, dayanışma dernekleriyle çalışıyoruz. Programda ayrıca çok kıymetli uzmanlarla çalışıyoruz.”

“Planın ilk taslağı ortaya çıkacak”

Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Şilan Eraslan, programın genel amacının daha kapsamlı katılımcı ile kadınların ihtiyaç ve haklarına duyarlı yerel yönetimler olduğuna vurgu yaparak; “Bu kapsamda gerçekçi, kapsayıcı katılımcı ve uygulanabilir bir eylem planı hazırlanması amacıyla yereldeki tüm paydaşların, sivil toplum kuruluşları ve akademi temsilcilerinin katılımıyla kadına yönelik şiddete ilişkin sorunlar, ihtiyaçlar, beklentiler, çözüm ve işbirliği önerileri ele alınarak eylem planının ilk taslağının ortaya çıkacağı bir çalışmayı öngörmekteyiz” dedi.