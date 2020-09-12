Çizgi-yorum adıyla açılan karikatür sergisi ile Kartal’da 12 Eylül Askeri Darbesi anlamlı bir şekilde hatırlandı. Kartal Belediyesi ve Hasat Sanat Derneği işbirliği ile Kartal eski tren istasyonunun bulunduğu sokakta yer alan serginin açılışına Kartallı sanatseverler katıldı. Hasat Sanat Atölyesi üyeleri, karikatüristler, şair ve yazarların davetli olduğu serginin açılış konuşmasını karikatür sanatçısı Öznur Kalender yaptı. 51 yıldır çizdiği ve son olarak hakkında 4 dava açıldığını kaydeden Kalender, karikatür zekâsı ile başa çıkılamayacağını söyledi. Kalenderin ardından söz alan karikatür sanatçısı Hüseyin Aslan da zamanın hızlı değiştiğini ancak sanatın ve karikatürlerin kalıcı olduğunu söyledi. Sergi, eski tren istasyonunun bulunduğu sokakta sanatsever vatandaşları bekliyor.
Çizgi-Yorum Karikatür Sergisi Kartal’da açıldı
KARTAL BELEDİYESİ VE HASAT SANAT ATÖLYESİ İŞBİRLİĞİ İLE 12 EYLÜL 1980 ASKERİ DARBESİ’NİN YIL DÖNÜMÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN “ÇİZGİ-YORUM” ADLI KARİKATÜR SERGİSİ, KARTAL’DA AÇILDI.
YORUM EKLE