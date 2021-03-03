Çocukların sesi radyo tiyatrosu ile kulaklarınızda

Henüz televizyonun yaygın olmadığı, internetin olmadığı dönemlerde evleri şenlendiren radyo tiyatrosu, pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve evlerine kapanan çocukların neşesi oldu.50 yıl öncesinde radyolardan kulaklara ulaşan ‘radyo tiyatrosu’, ‘Bizim Çocuklar’ tiyatro ekibinin popüler masalları seslendirmesiyle, yeni nesil radyo deneyimi olan podcaste taşındı. Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nin (HKÇKM) düzenlediği “Çocukça Tiyatro” atölyesinde tiyatro eğitimi alan “Bizim Çocuklar” tiyatro ekibi, Kral Çıplak, Hansel ve Gretel, Keloğlan, Pinokyo, Yeraltı masallarını seslendirdi. Masal karakterlerinin çocuklar tarafından seslendirildiği Radyo Tiyatrosu Spotify’dan binlerce dinleyiciye ulaştı. İnternet verilerine göre sadece Türkiye’den değil, yurt dışından da pek çok kişinin dinlediği masallar arasında en sevilen Hansel ve Gretel oldu.