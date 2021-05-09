Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği

Eyüpsultan Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü şu günlerde çölyak hastaları için hazırladıkları paketleri vatandaşların kapılarına kadar götürerek teslim etti.

Belediye ekipleri “9 Mayıs Dünya Çölyak Günü” nedeniyle ilçede bulunan 80 çölyak hastası için içlerinde gluten içermeyen baton ekmek, burgu makarna, kalın kesme makarna, un, kahveli ve damalı kurabiye, tel şehriye, karışık kuruyemiş, çıtır toplar, tarhana çorbası, düşük proteinli çikolata aromalı gofret gibi ürünlerden oluşan gıda paketleri hazırladı. Yine çölyak hastası vatandaşlar için gıda ürünlerine ek olarak içerisinde hijyen ürünlerinin bulunduğu bir paket daha oluşturuldu. Özenle hazırlanan paketler, vatandaşların kapılarına kadar götürülerek teslim edildi.

Çölyak hastası vatandaşlar, Eyüpsultan Belediyesi’nin bu hizmetinden çok memnun oldukları belirterek, Başkan Deniz Köken’e teşekkür etti.

“Belediyemizin yanımızda olduğunu bilmek gerçekten çok güzel"

Çölyak hastası Dilek Mutlugünlü, “Belediyemizin çölyak hastalarını düşünmesi çok güzel bir şey, çok memnunuz. Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Çünkü bu ürünler herkesin maddi gücü yetip de alabileceği ürünler değil. Her insan alamıyor. Eyüpsultan Belediyesi’nin yanımızda olduğunu bilmek gerçekten çok güzel” dedi.

Çölyak hastası Gülşah Polat’ın annesi Zeynep Polat ise, “Eyüpsultan Belediyesi’nin çölyak hastası olan kızıma yaptığı yardım için çok memnunum. Memnuniyetimizi Belediye Başkanımız Deniz Köken’e iletirseniz çok mutlu olurum” diye konuştu.

Mustafa Ozan Sungurtekin isimli vatandaş da, “Bu gibi sorunlarımıza destek olduğu için, pandeminin olduğu şu günlerde bize yardımcı olduğu için belediyemizden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

3 ayda bir gıda desteği sağlanıyor

Eyüpsultan Belediyesi, özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastalarına 3 ayda bir gıda desteği sunuyor. Çölyak hastalığı bir gıda alerjisidir. Gluten duyarlılığı sebebiyle çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlar, glutensiz gıdalarla beslenmek zorunda. Bu hassasiyeti bulunanların yaşamları boyunca belirli bir diyet yapması, yani glutensiz gıdaları tüketmesi gerekiyor.