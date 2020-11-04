Covid-19 denetimlerinde kuralları hiçe sayanlara ceza yağdı

İstanbul’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı çok sayıda kişi ve iş yeri denetlendi. Denetimlerde kuralları ihlal edenlere toplamda 135 bin 550 lira para cezası verildi.

Yeni tip Covid-19 salgınına karşı denetimlerini artıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgınla mücadele kapsamında pazar yeri ile birlikte çok sayıda kişi ve iş yeri denetlendi. Emniyet ekiplerince zabıta eşliğinde dün gerçekleştirilen maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konularında Esenyurt, Bayrampaşa, Çekmeköy, Güngören ve Sultanbeyli ilçelerinde çok sayıda iş yeri denetlendi. Tedbirleri hiçe sayan iş yeri ve işletme sahipleri ile vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Denetim yapılan 5 ilçede toplamda 279 iş yeri ve bir pazar alanı denetlendi. Esenyurt’ta denetlenen 255 kişiden 32 kişiye 60 bin 150 lira, Bayrampaşa’da 94 kişiden 7 kişiye 13 bin 140 lira, Çekmeköy’de maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konularında kontrol edilen kişilerden 12 kişiye toplam 26 bin 760 lira para cezası kesildi. Sultanbeyli’nde 62 iş yeri ve bin 48 kişi kontrol edildi, 9 bin 900 lira para cezası uygulandı. Güngören ilçesinde ise 83 iş yeri kontrol edilirken, 19 kişiye 21 bin 600 lira para cezası verildi.