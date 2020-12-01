Covid-19 ile mücadele kapsamında zabıta timleri oluşturuldu

Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbir ve kısıtlamaları göz önünde bulunduran Büyükçekmece Belediyesi, semt pazarlarında zabıta timleri oluşturuldu.
"Devlet ve belediye ne yapsın?"
Büyükçekmece Belediyesi’nin semt pazarlarında gerçekleştirdiği denetimler vatandaşlar tarafından da destek görüyor. Covid-19 salgınıyla mücadelede herkesin duyarlı olması gerektiğini belirten Mustafa Sayın, şunları söyledi:“HES koduymuş falan kimsenin umurunda değil. Devlet ve belediye ne yapsın bunlara? Devlet ve belediye bunların başına tane tane polis mi koysun? Zabıta mı diksin? Bu sabah gelirken bir baktım genç bir çocuk bankaya gidiyorum hiç maske yok. Ya kardeşim maske tak dedim. Genç ya 25 - 30 yaşında bana bozuk atıyor. Kendilerine baksınlar kardeşim vatandaşı düşünsünler. Nedir bu rezalet ya?”