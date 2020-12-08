Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya’ya bağışladığı hat tablosu görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için bağışladığı ve üzerinde Al-i İmran Surelerinin 159’uncu ve 160’ıncı ayetlerinin yazılı olduğu hat tablosu görüntülendi.

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından özel hazırlanan hat tablosu cami içinde görüntülendi. Hattat Mehmet Özçay tarafından yapılan tablonun üzerinde Arapça harflerle Al-i İmran Suresi’nin 159’uncu ve 160’ıncı ayetleri yer alıyor.

İlk ve son satırı celi nesih, 2,3 ve 4’üncü satırları celi sülüs cinsi olan tablonun en altında Arapça "Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden ibadete açılması münasebeti ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne vakfedilmiştir " ifadesi bulunuyor. Hat tablosu cami içinde minbere yakın duvara yerleştirildi.