Beyoğlu Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel Beyoğlu Gazetesi çıkarttı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı gazetede “Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz” manşetine yer verildi. Çocuklar tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde "Yazıyor yazıyor, yarın Cumhuriyet’in ilan edileceği yazıyor" diye bağırarak vatandaşlara dağıtılan gazete büyük beğeni topladı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da İstiklal Caddesi’ni ziyaret ederek, gazete dağıtan çocuklara destek verdi.
Cumhuriyet Bayramı’na özel Beyoğlu Gazetesi
BEYOĞLU BELEDİYESİ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NA ÖZEL OLARAK ÇIKARTILAN BEYOĞLU GAZETESİ, ÇOCUKLAR TARAFINDAN TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE VATANDAŞLARA DAĞITILDI.
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