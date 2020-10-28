Beyoğlu Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak çıkartılan Beyoğlu Gazetesi, çocuklar tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde vatandaşlara dağıtıldı.

Beyoğlu Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel Beyoğlu Gazetesi çıkarttı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı gazetede “Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz” manşetine yer verildi. Çocuklar tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde "Yazıyor yazıyor, yarın Cumhuriyet’in ilan edileceği yazıyor" diye bağırarak vatandaşlara dağıtılan gazete büyük beğeni topladı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da İstiklal Caddesi’ni ziyaret ederek, gazete dağıtan çocuklara destek verdi.