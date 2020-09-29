Daha iyi bir Büyükçekmece için çalışmalar sürüyor

Büyükçekmece’de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce başlatılan çalışmalar, pek çok bölgede eş zamanlı olarak sürdürülürken ilçe adeta bir şantiye görünümüne kavuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece Belediyesi, İSKİ Genel Müdürlüğü ile Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’nca Büyükçekmece genelinde sürdürülen çalışmalar, kentin artan nüfus yapısına göre projelendirilen geleceğe dönük alt yapı ve ulaşım gibi önemli sorunların çözümüne yönelik olarak yapılıyor.

İSKİ’den dev projeler

İSKİ’nin Büyükçekmece’de sürdürdüğü çalışmalardan biri depreme dayanıklı kollektörlerin döşenmesi. Kordonboyu’nda 3 ayrı noktadan başlatılan depreme dayanıklı kollektör hattı yenileme çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca Mimaroba - Sinanoba atık su ve yağmur suyu hattı, Türkoba Mahallesi atık su ve yağmur suyu hattı çalışması, Güzeltepe Caddesi’nden itibaren başlatılan içme suyu hattı çalışması ve Ahlat Deresi ıslah çalışması İSKİ’nin Büyükçekmece’de başlattığı çalışmalar arasında yer alıyor. Kemerdere - Serinpınar atık su ve yağmur suyu hattı çalışmasına da önümüzdeki günlerde başlanacak.

Modern ve geniş yollar yapılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ve Büyükçekmece Belediyesi’nin birlikte sürdürdüğü yol çalışmaları sayesinde ilçe genelinde modern ve geniş yollara kavuşuyor. Bu çalışmalar Güzelbahçe Caddesi’nin asfaltlama çalışması, Pınartepe Mahallesi, Atatürk Caddesi yol genişletme ve kaldırım çalışması, Yeni Çakmaklı yolu (Behçet Kemal Çağlar Caddesi), Çakmaklı Mahallesi, Hasat Sokak asfaltlama çalışması, Güzelce Mahallesi, Yoğurthane Caddesi’nin asfalt ve kaldırım çalışmaları, Mimaroba - Sinanoba bağlantı yolları.

“Tarihi projeler hayata geçiriliyor”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece Belediyesi, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ve İSKİ tarafından koordineli olarak yürütülen atık su ve yağmur suyu kanalı, içme suyu hattı, yol genişletme, yenileme, asfaltlama, kaldırım, tretuvar, peyzaj ve aydınlatma gibi çalışmaları sık sık yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece’de tarihi projeler hayata geçiyor. Şehrimizin geleceğini şekillendirecek bu projeleri Büyükçekmece’mize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na, İSKİ Genel Müdürlüğü’ne, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’na ve emeği geçen herkese Büyükçekmece ailem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.