Daha yeşil bir Sultangazi için çalışmalar sürüyor

Sultangazi Belediyesi, sosyal yaşam alanlarının kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil alanların bakımı yapılırken, ilçe genelindeki parklara her geçen gün yenileri ekleniyor.

‘Daha yeşil bir Sultangazi’ için çalışmalarını sürdüren Sultangazi Belediyesi, ilçedeki yeşil alanların sayısını gün geçtikçe artırıyor. Vatandaşın doğayla bütünleşmesi için yoğun mesai harcanırken, cadde ve sokakların da modern bir görünüme kavuşması için çalışmalar sürüyor.

Cadde ve sokaklar rengarenk

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Yeşil alanların bakımı titizlikle yapılırken, peyzaj düzenlemeleri ile ilçeye farklı bir görünüm kazandırılıyor. Atatürk Bulvarı üzerindeki korkuluklara yerleştirilen saksı içerisindeki sardunyalar, estetik görüntüsüyle ilçe sakinlerinin beğenisini topluyor. Yaz sezonu boyunca Sultangazi’nin canlı ve dinamik görünümünü koruması için, cadde, sokak ve parklara dikilen çiçek sayısının 7 yüz bine ulaşması hedefleniyor.

Park ve yeşil alanlara bakım

Belediye ekipleri, park ve yeşil alanlarda düzenli olarak çim biçimi gerçekleştiriyor. Ekipler, çocukların parklarda gönül rahatlığıyla vakit geçirmesi için de çalışmayı sürdürüyor. Parkların bakım, onarım ve tadilat çalışmaları yapılırken, oyun grupları da kontrol ediliyor.

Yeni park ve yeşil alanlar kazandırılıyor

İlçe sakinlerinin güzel vakit geçirmesi, çocukların gönüllerince oynayıp enerjilerini atabilmeleri adına park ve yeşil alan çalışmaları devam ediyor. İçerisinde oyun grupları bulunan parklar ve yeşil alanlara her geçen gün yenileri ekleniyor. 5 mahalleye yeni yapılan 11 parkla birlikte yeşil alan ve park sayısı 309’a ulaşırken, 22 park da baştan sona yenilenerek vatandaşların rahatça zaman geçirebileceği bir alan haline getirildi.

"En değerli mirasımız yeşil alanlarımız"

Kağıthane Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, yeşil alanların önemine dikkat çekerek, "Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras, yeşil alanlarımızdır. Biz de Sultangazi genelinde çevre düzenleme çalışmalarına ağırlık veriyor, ilçemize park ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.