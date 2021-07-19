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Danış’tan Kurban Bayramı mesajı

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Oscorp Savunma Teknolojileri Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Danış, yayınladığı mesajda Kurban Bayramı’nın ülkemize ve İslam alemine esenlikler getirmesini diledi.

Danış’tan Kurban Bayramı mesajı
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Oscorp Savunma Teknolojileri Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Danış, yayınladığı mesajda Kurban Bayramı’nın ülkemize ve İslam alemine esenlikler getirmesini diledi.

Danış mesajında, “Bayramlar, insanlar arasında gönül köprüleri oluşturan; kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularını pekiştiren müstesna günlerdir. Bu anlamlı günlerin ülkemizin birlik ve beraberliğinin pekişmesine, dünyanın dört bir yanında sıkıntılar içerisinde olan Müslümanların huzura kavuşmasına ve dünya barışının sağlanmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Böylesi özel gün ve kutlu zaman dilimlerini kendimize fırsat bilerek, aile ve yakınlarımızla hemhal olup, kimsesiz ve yardıma muhtaç ailelere sevgi ve merhamet elimizi uzatıp bugünün manevi ortamını onlarla paylaşmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle İslam aleminin mübarek Kurban Bayramlarını kutluyorum” dedi.
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