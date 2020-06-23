banner3088

DATÜB 300 ihtiyaç sahibi aileye yardımlarını ulaştırdı

DÜNYA AHISKA TÜRKLERİ BİRLİĞİ (DATÜB) GÜRCİSTAN TEMSİLCİLİĞİ, GÜRCİSTAN’DA YAŞAYAN AİLELERE ERZAK YARDIMINDA BULUNDU.

DATÜB 300 ihtiyaç sahibi aileye yardımlarını ulaştırdı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Gürcistan Temsilciliği, Gürcistan’da yaşayan ailelere erzak yardımında bulundu.

DATÜB, korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla zor günler geçiren ailelere yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Genel Başkan Ziyatdin Kassanov tarafından Gürcistan’a gönderen yardım kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Yardımlar DATÜB Gürcistan Temsilcisi İsmail Ahmedov ve DATÜB Gürcistan Temsilcisi Yardımcısı Tahir Nadiradze, Nuriddin Binaliyev, Bayram Koçaliyev tarafından başta Gürcistan’ın başkenti Tiflis olmakla Gori, Ahıska, Samtreti, Ozurgeti ve Batumi’de yaşayan 300 civarında Ahıskalı ailelere ve yerel halka ulaştırıldı. Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele eden bölge halkı zor günlerinde kendilerine yalnız bırakmayan Başkan Kassanov’a ve DATÜB’e teşekkür etti.

DATÜB Gürcistan Temsilcisi İsmail Ahmedov yaptığı açıklamada, “Yardım yapılan aileler, yapılan yardımlardan dolayı Ziyatdin Kassanov’a ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Genel Başkanımız her zaman Gürcistan halkının ve Ahıska Türklerinin yanında oldu. Bizlerde kendilerinin verdiği görevleri burada yaparak ailelere ulaştık” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
PISA Başkanı pandemi sonrası eğitim stratejilerini...
PISA Başkanı pandemi sonrası eğitim stratejilerini...
  1. EĞİTİM

banner3205

banner3196

banner3549

banner3212