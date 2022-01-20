banner4556

DATÜB: “Kanlı günü unutmadık, unutturmayacağız’’

banner4336

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov tarihe ’Kanlı Ocak’ olarak geçen "20 Ocak 1990" faciası ile ilgili anma mesajı yayınladı.

DATÜB: “Kanlı günü unutmadık, unutturmayacağız’’
banner4581

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov tarihe ’Kanlı Ocak’ olarak geçen "20 Ocak 1990" faciası ile ilgili anma mesajı yayınladı.

banner4575

DATÜB Genel Başkanı Kassanov mesajında, "Azerbaycan, bağımsızlık mücadelesinde tarihi öneme sahip bu tarihi hiç unutmadık. Çünkü 20 Ocak, Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuşma yolunda tarihine kaydedilmiş en önemli ve en acı günlerinden biridir. O gece Azerbaycan’ın bağımsızlığı yolunda 140’ın üzerinde silahsız sivil, Sovyet Ordusu tarafından katledildi. Azerbaycan için bağımsızlık ateşinin yakıldığı o gece, tarihe ’Kanlı Ocak’ olarak geçti. Yıllarca sürgün acısı yaşayarak vatansızlığın ne demek olduğunu çok iyi bilen Ahıskalı Türklerin yaşadığı Azerbaycan’ın acısını kendi acımız bilerek, Ahıskalı Türkler olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu bildirirken, 20 Ocak 1990 gecesi günahsızca katledilen bağımsızlık şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, bir daha böyle acıların yaşanmamasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kartal’da Ömür hemşireyi öldüren zanlının...
Kartal’da Ömür hemşireyi öldüren zanlının...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349