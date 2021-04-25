DATÜB’den ABD Başkanı Biden’a tepki

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları için ’soykırım’ ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

DATÜB’den ABD Başkanı Biden’a tepki
banner3909

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları için ’soykırım’ ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, ABD Başkanı Biden’ın sözde soykırım ifadesinin kabul edilemeyeceğini, tarihi gerçekler ve belgelerle asıl soykırımın Ahıskalılara yapıldığını belirtti. "Biz Ahıska Türkleri sürgünü, katliamları ve soykırımı yaşamış bir milletiz" diyen Kassanov, "ABD Başkanı siyasi bir ifade ile tarihi gerçekleri değiştiremez. Bizler Osmanlı coğrafyasında yaşanan 1915 olaylarının tarihi gerçeklerle ortaya konulmasından yanayız. Türkiye tarihin her döneminde mazlum halkların sığınağı olmuştur. Ahıska Türkleri olarak ABD başkanının açıklamasını yok hükmünde kabul ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kassanov, tarihi gerçeklerin ortaya çıkarılması için Türkiye ile hareket edeceklerinin altını çizdi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kartal’da kafede yakalanan 21 kişiye ceza yağdı
Kartal’da kafede yakalanan 21 kişiye ceza yağdı
  1. ASAYİŞ

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3212

banner3841