DATÜB’den Kazakistan açıklaması

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Merkezi, Kazakistan’da yaşanan son olaylarla ilgili açıklama yaptı.

DATÜB Genel Merkezinden açıklamada, “Kazakistan, Türk dünyasının kalbi olarak biz Ahıskalı Türkler için oldukça önemli bir ülkedir. Kazakistan’da 200 bin civarında Ahıskalı Türkler yaşamlarını sürdürmektedir. Dünyanın 9 ülkesinde toplum halde yaşayan Ahıskalı Türkleri temsil eden bir kurum olarak, kardeş Kazakistan halkının sağduyusuna ve normale dönüş konusundaki arzusuna güveniyoruz” ifadelerine yer verildi.

“Kazakistan yetkililerinin barışçıl bir şekilde gerginliğin giderilmesi, düzen ve sükunetin yeniden tesis edilmesi kapasitesine sahip olduğuna inanıyoruz ve güvenimiz tamdır” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, “DATÜB olarak, konuyu yetkili makamlarca yakinen takip ediyoruz, Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov’dan gelişmeler ile ilgili bilgi alarak siz değerli halkımızla zaman zaman paylaşmaktayız. Allah Kazakistan halkını ve devletini korusun. Kazakistan’da yaşayan Ahıskalı Türklere ve tüm kardeşlerimize kalabalık yerlerden uzak durmalarını, gerekmediği sürece evden dışarı çıkmamalarını önemle rica ediyoruz. Olaylarda hayatını kaybedenler için taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.