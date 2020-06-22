DATÜB’den Türkiye Diyanet Vakfı’na ziyaret

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar beraberindeki heyet ile birlikte Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü’ne ziyaret gerçekleştirerek görüşmelerde bulundu.
Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Uçar, DATÜB olarak Türkiye’de ve Ahıskalı Türklerin toplu halde yaşadıkları ülkelerdeki temsilcilikleri ile her zaman Ahıskalı Türklerin yanında olduklarını belirterek, Türkiye Diyanet Vakfı ile pandemi sürecinde Kurban Bayramı dolayısıyla yapılacak kurban dağıtımının, Ahıskalı ihtiyaç sahibi ailelere DATÜB Temsilcilikleri aracılığıyla ulaştırılması konusunda istişare ettiklerini söyledi.
DATÜB çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve olumlu karşıladıklarını ifade eden Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü yetkilileri, Kurban Bayramı döneminde yurt dışındaki Ahıskalı Türk ihtiyaç sahibi ailelere imkanları dahilinde kurbanların ulaştırılması için çalışmalar yürüteceklerini bildirdiler.