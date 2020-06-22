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DATÜB’den Türkiye Diyanet Vakfı’na ziyaret

DÜNYA AHISKALI TÜRKLER BİRLİĞİ (DATÜB) GENEL SEKRETERİ FUAT UÇAR BERABERİNDEKİ HEYET, TÜRKİYE DİYANET VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARETTE BULUNDU

DATÜB’den Türkiye Diyanet Vakfı’na ziyaret

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar beraberindeki heyet ile birlikte Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü’ne ziyaret gerçekleştirerek görüşmelerde bulundu.

DATÜN Genel Sekreteri Fuat Uçar, beraberindeki DATÜB İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş ve DATÜB İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Agara’dan oluşan heyetle, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü’ne çalışma ziyaretinde bulundu. Ziyarette DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un talimatı doğrultusunda, korona virüs (Covid-19) salgını döneminde DATÜB olarak Türkiye içerisinde ve yurt dışında ihtiyaç sahibi Ahıskalı Türklere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler verildi.

Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Uçar, DATÜB olarak Türkiye’de ve Ahıskalı Türklerin toplu halde yaşadıkları ülkelerdeki temsilcilikleri ile her zaman Ahıskalı Türklerin yanında olduklarını belirterek, Türkiye Diyanet Vakfı ile pandemi sürecinde Kurban Bayramı dolayısıyla yapılacak kurban dağıtımının, Ahıskalı ihtiyaç sahibi ailelere DATÜB Temsilcilikleri aracılığıyla ulaştırılması konusunda istişare ettiklerini söyledi.

DATÜB çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve olumlu karşıladıklarını ifade eden Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü yetkilileri, Kurban Bayramı döneminde yurt dışındaki Ahıskalı Türk ihtiyaç sahibi ailelere imkanları dahilinde kurbanların ulaştırılması için çalışmalar yürüteceklerini bildirdiler.

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