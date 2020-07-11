DATÜB’ün Ayasofya sevinci

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılması ve 24 Temmuz’da ibadete açılacak olmasından dolayı bir kutlama mesajı yayımladı.

Kassanov mesajında, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya’nın ibadete açılacağı açıklaması Ahıska Türklerini gözyaşları ile sevince boğmuştur. Bizler DATÜB olarak bu haklı karardan dolayı Türkiye Cumhuriyetini ve Erdoğan’ı kutluyor ve desteklerimizi belirtiyoruz" diyerek bu tarihi kararın yeni bir dönemin müjdecisi olduğunu açıkladı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar ise, "Bizler de Ayasofya ile ilgili süreci Ahıska Türkleri olarak yakından takip ettik. Genel Başkanımızın çağrısı üzerine 24 Temmuz 2020 Cuma günü o tarihi günde yerimizi alacağız. Dünya Ahıska Türkleri Birliği olarak mücadelede emeği gecen herkesi kutluyoruz" ifadelerini kullandı.